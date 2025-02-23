Ростех на защите страны

День защитника Отечества традиционно ассоциируется с военными и оборонной тематикой. Однако защита государства — это не только современные виды вооружений, но и широкий спектр технологий, обеспечивающих безопасность граждан в повседневной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии