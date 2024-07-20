Пострадавшему от упавшей с крыши наледи в Кинешме выплатят 860 тысяч рублей

ЧП произошло в марте 2024 года.Согласно приговора суда города Кинешма Ивановской области ООО «Объединенная обслуживающая компания» выплатит пострадавшему от упавшей с крыши ледяной массы около 860 тысяч рублей, а ее руководитель получила 2 года условно.
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