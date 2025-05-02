16 тысяч водителей должны более 900 млн в Актау - предстоят рейды

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в Актау Актау насчитывается около 16 тысяч водителей с общей суммой долга по транспортному налогу более 907 миллионов тенге, передает inAktau.
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