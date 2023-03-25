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Парк в орловской усадьбе Тургенева закрыли на профилактические работы

Парк в орловской усадьбе Тургенева закрыли на профилактические работы

В Спасском-Лутовинове парк закрыли для посетителей. Мера эта временная.  «Мы вынуждены ограничивать посещение парка, чтобы провести необходимые профилактические работы и дать просохнуть дорожкам», — сообщили в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

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