Парк в орловской усадьбе Тургенева закрыли на профилактические работы

В Спасском-Лутовинове парк закрыли для посетителей. Мера эта временная. «Мы вынуждены ограничивать посещение парка, чтобы провести необходимые профилактические работы и дать просохнуть дорожкам», — сообщили в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».