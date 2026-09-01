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Газета.ру

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"Лемана ПРО": почти 40% родителей потратят 30 тыс. руб. на мебель для школьника

"Лемана ПРО": почти 40% родителей потратят 30 тыс. руб. на мебель для школьника

Более трети опрошенных российских родителей — 37% — планируют потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей на организацию или обновление мебели для школьника.

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