"Жесткий парень с характером": Муртазаев об Оливейре

Призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев в преддверии выхода на ринг "Бойцовского клуба РЕН ТВ" против бразильского спортсмена Джонатана Оливейры рассказал о своем отношении к предстоящему противнику.
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