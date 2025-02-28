Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. У мусульман начинается месяц Рамадан (Рамазан). В течение всего месяца соблюдается строгий пост ураза, во время которого мусульмане отказываются от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.