Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

Ростислав Ищенко *** Любое безнадёжное, уголовно наказуемое, но прибыльное дело вначале возглавляют "достойнейшие" бенефициары, а к концу во главе оказываются козлы отпущения Козёл отпущения – обязательная принадлежность любой серьёзной аферы.

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Комментарии
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Катерина
Автор хорошо  написал...  только  вот  я  не  верю,  что   КОЛОМОЙША  реально  сидит  в  тюрьме. Ушёл  в  тень...  затаился...жидобандеровец  хитрожопый.
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