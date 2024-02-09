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Нефть готовится к недельному росту цен на фоне отказа Израиля прекратить огонь в секторе Газа

Нефть готовится к недельному росту цен на фоне отказа Израиля прекратить огонь в секторе Газа

Нефть готовится к недельному росту цен на фоне отказа Израиля прекратить огонь в секторе Газа Татьяна АрестоваНефть слабо изменилась в цене на утренних торгах 9 февраля.

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