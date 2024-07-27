Молдавские спортсмены в Париже: мечты, эмоции, уверенность

Национальный олимпийский и спортивный комитет Республики Молдова опубликовал несколько фотографий молдавских спортсменов, которые находятся в Париже, где они будут бороться за желанные олимпийские медали, сообщает Noi.
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