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ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска

ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска Значительная часть территории Донецкой Народной Республики уже освобождена, но ожесточённые бои с противником продолжаются на ряде направлений.

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