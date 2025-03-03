ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска Значительная часть территории Донецкой Народной Республики уже освобождена, но ожесточённые бои с противником продолжаются на ряде направлений.
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ВСУ пытаются контратаковать в районе Покровска Значительная часть территории Донецкой Народной Республики уже освобождена, но ожесточённые бои с противником продолжаются на ряде направлений.
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