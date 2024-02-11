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Солдаты ВСУ используют кошек для сопровождения военных на фронт и для сбора денег

Солдаты ВСУ используют кошек для сопровождения военных на фронт и для сбора денег

Военные силы Украины задействовали домашних питомцев для сбора денежных средств, зарабатывая десятки тысяч долларовПо информации издания The Business Insider, солдат Вооруженных сил Украины сопровождают на фронт коты.

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