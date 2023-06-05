Нижегородская правда

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Ну ты сказочник! Кем на самом деле были авторы знаменитых волшебных историй?

Ну ты сказочник! Кем на самом деле были авторы знаменитых волшебных историй?

При слове «сказочник» обычно возникает образ умудрённого опытом старца или старушки, которые знают все тайны мироздания, но при этом остаются немного не от мира сего.

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