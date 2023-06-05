Ну ты сказочник! Кем на самом деле были авторы знаменитых волшебных историй?

При слове «сказочник» обычно возникает образ умудрённого опытом старца или старушки, которые знают все тайны мироздания, но при этом остаются немного не от мира сего.
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