Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ответ мигранта ошеломил даже опытного гаишника. Такого он в своей жизни не слышал никогда. Видео. Смех на 100%

Ответ мигранта ошеломил даже опытного гаишника. Такого он в своей жизни не слышал никогда. Видео. Смех на 100%

В обычный рабочий день, казалось бы, ничем не примечательный для сотрудников ГИБДД, произошло событие, которое ввергло в шок не только опытного инспектора дорожного движения, но и всю общественность, узнавшую об этом инциденте.

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