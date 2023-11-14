Громкое задержание блогера, коуча и бизнесмена Аяза Шабутдинова возмутило общественность. Идейный последователь Блиновской проводил серии курсов и тренингов, которые даже на первый взгляд были очевидно бесполезными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии