«Летающие морги» НАТО рванули к Украине: кого вывозят любой ценой.

Странная активность в небе над Польшей заставила экспертов насторожиться. За минувшие двое суток к украинской границе стянулись сразу пять специализированных бортов альянса — и за этой сухой статистикой проступает куда более серьёзная история.
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А точно они вооружение не завозят?
Вряд-ли эти санборты для раненых хохлов, даже генералов. Так что если на каждый борт 100 раненых то на пяти - 500. Да ещё по военной статистике на них приходится ещё ~100 убитых, то до кучи получается около 600 натовских вояк. Батальон натовских ублюдков за пару дней? Неплохо.
Работайте братья!!!👍👍👍