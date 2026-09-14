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Сапоги в сухую погоду и «Go! Go!»: Меган показала ролик о жизни в Британии

Сапоги в сухую погоду и «Go! Go!»: Меган показала ролик о жизни в Британии

Меган Маркл выложила 35-секундный ролик о жизни Сассексов в Британии. Ни одного лица вблизи — затылки, руки, детские пятки у камина, спина Гарри на лодке.

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