Страна и люди
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Страна и люди

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Трамповская карта «больших» США и признаки распада Великобритании - Дмитрий Нефёдов

Трамповская карта «больших» США и признаки распада Великобритании - Дмитрий Нефёдов

Главы местных правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии обсудили вопросы, представляющие взаимный интересНарисованная Дональдом Трампом «большая» карта Соединённых Штатов в границах Североамериканского континента, равно как и его очередные заявления, вызвала широкий резонанс, чреватый дальнейшим разбродом в далеко уже не дружном стане англосаксов.

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