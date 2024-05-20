На Украине заявили о потере 90% тепловых энергомощностей страны

В настоящее время Украина лишилась примерно 90% всех мощностей тепловых электростанций в стране. Такое заявление сделал экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью YouTube-каналу «Вышка» в пятницу, 17 мая.