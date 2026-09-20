ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Госдуму

После обработки 36,52% протоколов лидирует «Единая Россия» с 57,07%, КПРФ получила 13,87%, ЛДПР — 9,19%, «Новые люди» — 8,05%, «Справедливая Россия» — 5,24%.
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