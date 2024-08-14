В России стартовали продажи флагманов vivo X100 и X100 Pro

Группа компаний "М.Видео-Эльдорадо" начала продажи новых смартфонов Vivo X100 и X100 Pro. Эти устройства отличаются высокой производительностью, в том числе флагманским процессором Mediatek Dimension 9300 5G, который обеспечивает высокую производительность приложений и современных игр.