Православные христиане 17 августа 2024 года отмечает два церковных праздника

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net17 августа 2024 года православная церковь и христиане отмечают день памяти семи святых отроков из Ефеса: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина, а также преподобномученицы Евдокии Илиопольской.