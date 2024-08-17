Православные христиане 17 августа 2024 года отмечает два церковных праздника

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net17 августа 2024 года православная церковь и христиане отмечают день памяти семи святых отроков из Ефеса: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина, а также преподобномученицы Евдокии Илиопольской.
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