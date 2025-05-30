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"Надеюсь, мы только начинаем". Синди Кроуфорд поздравила мужа с 27-летием свадьбы и показала архивное фото

"Надеюсь, мы только начинаем". Синди Кроуфорд поздравила мужа с 27-летием свадьбы и показала архивное фото

Синди Кроуфорд поздравила своего супруга Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В честь важной для них даты 59-летняя супермодель опубликовала в инстаграме* два пляжных снимка: один недавний, другой — редкий из молодости.

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