Собиравший донаты для ВСУ экс-студент МГУ отказался возвращаться на Украину

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова уроженец Одессы Сергей Гулько, собиравший донаты для ВСУ и уехавший за границу, заявил, что не намерен возвращаться на Украину.
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