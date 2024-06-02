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Собиравший донаты для ВСУ экс-студент МГУ отказался возвращаться на Украину

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова уроженец Одессы Сергей Гулько, собиравший донаты для ВСУ и уехавший за границу, заявил, что не намерен возвращаться на Украину.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Нужно сопроводить до границы и передать петуха тцк.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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14 час.

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