Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на элитные новостройки

Патриаршие пруды стали первыми по росту цен на элитные новостройки за месяц Столичные элитные новостройки существеннее всего подорожали за месяц на Патриарших прудах и в Замоскворечье В феврале 2025 года Патриаршие пруды возглавили рейтинг районов Москвы по росту средней цены 1 кв.
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