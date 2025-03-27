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Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на элитные новостройки

Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на элитные новостройки

Патриаршие пруды стали первыми по росту цен на элитные новостройки за месяц Столичные элитные новостройки существеннее всего подорожали за месяц на Патриарших прудах и в Замоскворечье В феврале 2025 года Патриаршие пруды возглавили рейтинг районов Москвы по росту средней цены 1 кв.

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