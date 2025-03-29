Для работы, бизнеса и финансовых решений: что делать по дням соответственно лунному календарю в апреле Ольга БезродняяАпрель 2025 года станет интересным месяцем для тех, кто следит за тем, как фаза Луны может воздействовать на денежный поток и влиять на прибыль.