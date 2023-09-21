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Зачем Кремлю на выборах президента псевдолиберальный кандидат?

Зачем Кремлю на выборах президента псевдолиберальный кандидат?

МОСКВА (ИА Реалист). Традиция вводить в российскую президентскую кампанию псевдолиберального кандидата в качестве реверанса западным «партнерам» — следствие того карго-культа, который возник после перестройки, отмечает политолог Сергей Старовойтов.

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