Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Москвичи смогут проголосовать, имея постоянную регистрацию в столице Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы и заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве сообщил сегодня, что электронное голосование функционирует без сбоев, система электронной очереди была предварительно подготовлена.