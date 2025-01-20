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Sony отменяет игры, в США запретили «продавать лутбоксы», гейм-директор Dragon Age уходит…

Sony отменяет игры, в США запретили «продавать лутбоксы», гейм-директор Dragon Age уходит…

Команда Aspyr решила вернуть вырезанный контент в ремастере Tomb Raider: The Angel of Darkness, суд между HoYoverse и Федеральной торговой комиссией США, Sony отменила ещё два проекта, гейм-директор Dragon Age: The Veilguard покидает BioWare, превью Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ранние обзоры Sid Meier’s Civilization VII.

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