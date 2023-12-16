Новосибирские полицейские приняли участие в совернованиях по плаванию

В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Новосибирской области по служебно-прикладным видам спорта на 2023 год в плавательном бассейне «Динамо», состоялись соревнования по плаванию среди подразделений и организаций ГУ МВД России по Новосибирской области.
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