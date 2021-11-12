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«Сердце Кощея» на Тайване: США признали, что уже не могут делать чипы, но это плохо для РФ. Почему рано или поздно Китай с Америкой передерутся за контроль над этим островом?

«Сердце Кощея» на Тайване: США признали, что уже не могут делать чипы, но это плохо для РФ. Почему рано или поздно Китай с Америкой передерутся за контроль над этим островом?

Политическое издание США по азиатской тематике — журнал The Diplomat сообщил, что полупроводниковая промышленность американской оборонки уже не справляется с обновлением чипов и вскоре будет полностью зависеть от поставок китайского анклава Тайвань.

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