Аргументы недели

98 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kassab
    Ага и пытается усидеть на двух стульях ,переживает за свои пожитки. Продажная шавка ,они ясно показали своё нутро .Политолог Сергей ...
  • Михаил Шаповалов
    Если в соей и Филипа, ладно, а наши головы лучше не трогать.Пугачева, вернувш...
  • Люси Иванова
    Скорей бы !Вассерман: над пр...

Французы оценили кибернетический и ядерный потенциалы Китая

Французы оценили кибернетический и ядерный потенциалы Китая

Французский институт международных отношений (ИФРИ, IFRI) опубликовал новые данные о способности Китая воевать в киберпространстве и о развитии ядерного арсенала НОАК к 2030 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх