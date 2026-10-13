20+ озорных историй о соседях по даче, с которыми загородная жизнь как ситком

Дача — это не только ведра яблок, дымящийся чай с шиповником и уютные осенние вечера на веранде, но и особая вселенная, где у каждого соседа есть свои привычки, секреты и парочка фееричных историй за пазухой.
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