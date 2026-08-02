‼️🇺🇦🏴☠️Украинец расстрелял ТЦКшников в Одессе ▪️Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета.
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‼️🇺🇦🏴☠️Украинец расстрелял ТЦКшников в Одессе ▪️Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета.
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