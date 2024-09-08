Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Третий день голосования на выборах депутатов в Москве начался штатно В Москве начался последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы, ТиНАО и Куркино, согласно информации из Telegram-канала Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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