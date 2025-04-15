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Икона "Пряжевская" из монастыря в Горнали будет находиться на Пасху в Курске

Икона "Пряжевская" из монастыря в Горнали будет находиться на Пасху в Курске

КУРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Чудотворная икона Божией Матери "Пряжевская", эвакуированная из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района, будет находиться на Пасху в городе Курске.

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