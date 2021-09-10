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"Плакать или смеяться": насущная проблема приморцев превращается в мем

"Плакать или смеяться": насущная проблема приморцев превращается в мем

В социальной сети Instagram nn_vladivostok (12+) жители Владивостока обсуждают насущную проблему, связанную с климатом в городе.

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