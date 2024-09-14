В Белом доме не стали объявлять решение по ударам вглубь России

Решение по ударам вглубь российской территории так и не было объявлено, что следует из итогов встречи президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Киром Стармером, опубликованных 14 сентября пресс-службой Белого дома.
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