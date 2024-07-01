Цукерберг собирается выпустить очки дополненной реальности Марк Цукерберг ...

Цукерберг собирается выпустить очки дополненной реальностиМарк Цукерберг поделился в интервью, что новое устройство виртуальной реальности от Facebook (соцсеть запрещена в РФ) близко к завершению и уже вызвало восторг у тестировщиков.
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