РИА Новости: американский ЗРК Patriot был уничтожен в столице Украины носителем «Кинжалов» МиГ-31К из воздушной засады

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot был ликвидирован на территории украинской столицы истребителем МиГ-31К, являющимся носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», из воздушной засады.
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