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«Аякс» покупает защитника «Рейнджерс» и Нигерии Басси за 22+5 млн евро. Это рекордная продажа клуба из Глазго

Защитник «Рейнджерс» Кэлвин Басси близок к переходу в «Аякс». Амстердамцы согласовали трансфер 22-летнего игрока сборной Нигерии за 22 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

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