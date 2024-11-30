💧В Крыму в следующем году проведут расчистку пяти рек На это из бюджета региона направят 53,2 млн рублей, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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💧В Крыму в следующем году проведут расчистку пяти рек На это из бюджета региона направят 53,2 млн рублей, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.