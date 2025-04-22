Поторопились с выводами? Уникальный препарат от рака оказался "изобретением" суда

Апелляционный суд в марте 2025 года подтвердил расторжение контракта.Арбитражный суд расторг контракт между Министерством промышленности и торговли РФ и компанией "Лина М" на разработку противоопухолевого препарата, ранее названного судом "не имеющим аналогов в мире".
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