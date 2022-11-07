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КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Салават» в гостях у «Куньлуня», ЦСКА против «Локомотива»

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Куньлунь» будет противостоять «Салавату», «Торпедо» встретится со «Спартаком».

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