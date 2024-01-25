Акции азиатских поставщиков Tesla упали на фоне слабой отчетности компании

Акции производителей электромобилей и азиатских поставщиков Tesla упали в четверг после того, как компания не достигла целевых показателей выручки и прибыли в четвертом квартале и предупредила о замедлении продаж в этом году, передает CNBC.
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