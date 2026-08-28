Ликсутов: новой модели работы с коммерческими перевозчиками исполнилось уже 10 лет

Отправной точкой масштабного обновления городского транспорта стал 2015 год, когда всего за двенадцать месяцев устаревшие маршрутные такси полностью исчезли с улиц, уступив место комфортабельным автобусам разных классов.
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