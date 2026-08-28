За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 972 подписчика

Ликсутов: новой модели работы с коммерческими перевозчиками исполнилось уже 10 лет

Ликсутов: новой модели работы с коммерческими перевозчиками исполнилось уже 10 лет

Отправной точкой масштабного обновления городского транспорта стал 2015 год, когда всего за двенадцать месяцев устаревшие маршрутные такси полностью исчезли с улиц, уступив место комфортабельным автобусам разных классов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии