Тчуамени интересен «Реалу», «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Челси». «Монако» хочет за него не менее 50 млн евро

Хавбек «Монако» Орельен Тчуамени интересен многим европейским топ-клубам. По данным Foot Mercato, интерес к 22-летнему французу проявляют «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Челси».
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