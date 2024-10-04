Что подарить учителю на праздник? Самые лучшие идеи для необычных презентов

Конечно же, можно подарить педагогу цветы, но не обязательно это должны быть розы Лучший способ выразить свою благодарность любимому учителю — это сделать ему подарок на профессиональный праздник, который отмечается 5 октября.
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