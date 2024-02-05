СМИ узнали, почему ВСУ не смогли разрушить Крымский мост

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, почему ВСУ не может разрушить Крымский мост. В беседе с журналистами французского издания Le Figaro дипломат заявил, что «вопрос моста» сталкивается с причинами технического и политического характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии