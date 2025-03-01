Axios сообщил о надеждах делегации из Киева подписать с США сделку по ресурсам

Киевская делегация после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме провела в ожидании около часа, надеясь подписать сделку по полезным ископаемым.
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